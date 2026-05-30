Roland Garros oggi Berrettini-Comesana – Diretta

Matteo Berrettini gioca oggi al Roland Garros contro Francisco Comesana nel terzo turno dello Slam francese. Il tennista italiano ha superato nel secondo turno Arthur Rinderknech. La partita è trasmessa in diretta TV e streaming.

(Adnkronos) – Matteo Berrettini torna in campo al Roland Garros. Oggi, sabato 30 maggio, il tennista azzurro affronta Francisco Comesana – in diretta tv e streaming – nel terzo turno dello Slam francese, dopo il successo nel secondo turno contro il francese Arthur Rinderknech. L'argentino si è invece guadagnato la sfida dopo aver eliminato Luciano. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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