LIVE Berrettini-Comesaña Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro per confermare i progressi
Matteo Berrettini affronta Francisco Comesaña nel terzo turno di Roland Garros 2026. Il match si sta giocando sui campi parigini e si sta svolgendo in diretta. I due tennisti sono sul campo, pronti a contendersi l’accesso agli ottavi. La partita è in corso e si può seguire l’andamento in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno del Roland Garros 2026 tra Matteo Berrettini e l’argentino Francisco Comesaña. In palio un accesso agli ottavi di finale che, per entrambi, sarebbe di importanza enorme, anche se per motivi totalmente diversi. Il capitolino, due giorni fa, nella sessione serale contro il francese Arthur Rinderknech, è apparso davvero in ottima forma. E non si parla solo del lato fisico, ma soprattutto della questione mentale, di una faccia tornata quella dei giorni migliori, di un linguaggio del corpo estremamente convinto. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE COBOLLI - TIEN, BERRETTINI - COMESANA, ARNALDI - COLLIGNON TERZO TURNO ROLAND GARROS
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