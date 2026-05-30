LIVE Berrettini-Comesaña Roland Garros 2026 in DIRETTA | azzurro per confermare i progressi

Notizia in breve

Matteo Berrettini affronta Francisco Comesaña nel terzo turno di Roland Garros 2026. Il match si sta giocando sui campi parigini e si sta svolgendo in diretta. I due tennisti sono sul campo, pronti a contendersi l’accesso agli ottavi. La partita è in corso e si può seguire l’andamento in tempo reale.