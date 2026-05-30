Roland Garros impresa Arnaldi | dopo quasi cinque ore di battaglia vola agli ottavi

Notizia in breve

Matteo Arnaldi ha superato il primo turno di ottavi di finale a Roland Garros, dopo quasi cinque ore di gioco. Ha battuto un avversario in cinque set, con il punteggio di 6-7, 6-4, 3-6, 6-3, 6-4. La partita si è conclusa con un match point conquistato nel quinto set. L'incontro si è svolto sulla terra rossa parigina e ha richiesto un impegno intenso per tutta la durata.