Roland Garros impresa Arnaldi | dopo quasi cinque ore di battaglia vola agli ottavi
Matteo Arnaldi ha superato il primo turno di ottavi di finale a Roland Garros, dopo quasi cinque ore di gioco. Ha battuto un avversario in cinque set, con il punteggio di 6-7, 6-4, 3-6, 6-3, 6-4. La partita si è conclusa con un match point conquistato nel quinto set. L'incontro si è svolto sulla terra rossa parigina e ha richiesto un impegno intenso per tutta la durata.
Matteo Arnaldi agli ottavi di finale del Roland Garros. Il sanremese esce vincente da una battaglia di oltre cinque ore con il belga - numero 62 del mondo - Raphael Collignon e torna al quarto turno a Parigi dopo due anni: 6-4 6-7 (5) 5-7 6-4 7-6 (4) in quattro ore e 58 minuti il punteggio in favore del 25enne ligure, che dà continuità alle vittorie contro Tallon Griekspoor (primo turno) e Stefanos Tsitsipas (secondo turno) e tornerà con certezza in top 100 alla fine del torneo. Arnaldi si giocherà un posto nei quarti di finale con il vincente della sfida tra Frances Tiafoe e Jaime Faria. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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