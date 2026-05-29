Joao Fonseca ha vinto contro Novak Djokovic a Parigi dopo una partita durata quasi cinque ore, qualificandosi per gli ottavi di finale del Roland Garros. Djokovic, che non aveva perso una partita di Slam dopo aver vinto i primi due set dal 2010, ha subito una rimonta dopo aver condotto con due set di vantaggio. La sconfitta interrompe una serie di 216 vittorie consecutive in quella situazione, eccezion fatta per una partita del 2010.

Novak Djokovic non perdeva una partita Slam dopo aver vinto i primi due set dal 2 giugno 2010. Sedici anni, 216 vittorie consecutive in quella situazione e una sola eccezione: la rimonta di J ürgen Melzer nei quarti di finale del Roland Garros. Un dato che sembrava appartenere all’irraggiungibile, quasi a una legge non scritta del tennis. Fino a oggi. Fino al 29 maggio 2026, quando sul Philippe-Chatrier un ragazzo brasiliano di diciannove anni ha riscritto la storia. João Fonseca ha eliminato il fuoriclasse nativo di Belgrado al terzo turno dello Slam di Parigi con il punteggio di 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5, completando una rimonta monumentale dopo quasi cinque ore di battaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Joao Fonseca fa l’impresa e rimonta Novak Djokovic a Parigi dopo quasi 5 ore! Il brasiliano agli ottavi del Roland Garros

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O SORTEIO QUE NINGUÉM ESPERAVA | FONSECA × DJOKOVIC NA TERCEIRA RODADA DE ROLAND GARROS

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