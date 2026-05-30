Dopo le eliminazioni di Sinner e Djokovic, il torneo di Roland Garros prosegue senza i due favoriti. Al momento, non ci sono ancora conferme su chi possa essere il grande favorito per la vittoria finale. La competizione si svolge senza alcune delle teste di serie più attese, lasciando spazio a possibili outsider e a nuovi candidati. La rassegna si avvia verso le fasi decisive, con molte partite ancora da giocare e risultati che potrebbero cambiare gli equilibri.

C'era un solo grande favorito alla vigilia di uno degli Slam pià attesi: si trattava di Jannik Sinner, che si era presentato al Roland Garros con cinque Masters 1000 di fila vinti oltre a 30 match consecutivi prima del crollo fisico contro Cerundolo jr. La sua eliminazione ha rimescolato le carte alla luce anche dell'uscita di Djokovic. E allora scopriamo le nuove quote vincente Roland Garros, torneo che si concluderà con la finale di domenica 7 giugno. Dopo l'addio al torneo di Sinner, è arrivato a sorpresa anche quello di Nole Djokovic, che ha perso la lunga maratona contro il brasiliano Fonseca. Avanti di due set, il serbo è stato messo sotto dal punto di vista fisico dal giovane avversario che ha chiuso la sfida al quinto set. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roland Garros, e adesso? Ecco chi è il grande favorito senza Sinner

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Roland Garros 2026 Draw | Sinner Meets Djokovic in Finals

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