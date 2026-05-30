Dopo le eliminazioni di Sinner e Djokovic, i bookmaker indicano un nuovo favorito per il torneo di Roland Garros. La corsa al titolo si concentra ora su un giocatore che ha mostrato ottime prestazioni nelle ultime settimane. Le quote sono cambiate di conseguenza, con questa giocatore che ora viene considerato il principale pretendente alla vittoria. Nessuna altra variazione significativa è stata segnalata tra gli altri contendenti.

C'era un solo grande favorito alla vigilia di uno degli Slam pià attesi: si trattava di Jannik Sinner, che si era presentato al Roland Garros con cinque Masters 1000 di fila vinti oltre a 30 match consecutivi prima del crollo fisico contro Cerundolo jr. La sua eliminazione ha rimescolato le carte alla luce anche dell'uscita di Djokovic. E allora scopriamo le nuove quote vincente Roland Garros, torneo che si concluderà con la finale di domenica 7 giugno. Dopo l'addio al torneo di Sinner, è arrivato a sorpresa anche quello di Nole Djokovic, che ha perso la lunga maratona contro il brasiliano Fonseca. Avanti di due set, il serbo è stato messo sotto dal punto di vista fisico dal giovane avversario che ha chiuso la sfida al quinto set. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roland Garros, dopo l'addio di Sinner c'è un grande favorito per i bookie

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