Sul campo centrale di Parigi, Flavio Cobolli ha vinto contro Learner Tien con un risultato netto, avanzando così agli ottavi di finale di Roland Garros. La partita si è conclusa con un successo chiaro dell’italiano, che ha mostrato solidità e sicurezza durante tutto il match. Cobolli ha dominato il gioco senza lasciare spazio all’avversario, ottenendo la qualificazione che lo porta avanti nel torneo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dominio totale dell’azzurro sul centrale di Parigi. Flavio Cobolli continua il suo percorso al Roland Garros con una prestazione solida e convincente, superando senza difficoltà Learner Tien e conquistando l’accesso agli ottavi di finale. Il tennista italiano, testa di serie numero 10, ha chiuso il match in tre set con il punteggio di 6-2 6-2 6-3, imponendo fin da subito ritmo e controllo dello scambio. Una vittoria speciale sul campo centrale. Per Cobolli si è trattato di un momento significativo: la prima vittoria sul campo centrale del torneo parigino. Al termine dell’incontro ha espresso soddisfazione per la prestazione, sottolineando quanto questa vittoria sia importante nel suo percorso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Roland Garros: Cobolli vola agli ottavi dopo un netto successo su Tien

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

COBOLLI DOMINA! Flavio travolge Learner Tien e vola agli ottavi | HIGHLIGHTS | ROLAND GARROS 2026

Notizie e thread social correlati

Roland Garros, Cobolli batte Tien e vola agli ottaviFlavio Cobolli ha vinto il suo match e si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros 2026.

Cobolli domina Tien e vola agli ottavi del Roland GarrosFlavio Cobolli ha battuto Tien e si è qualificato per gli ottavi di finale al Roland Garros 2026.

Temi più discussi: Flavio Cobolli vince il derby italiano con Andrea Pellegrino e vola al secondo turno: gli highlights; Roland Garros, Cobolli vola al terzo turno: solida vittoria in tre set contro Wu; Flavio Cobolli non concede nulla a Wu e avanza al sedicesimi del Roland Garros; Roland Garros, Cobolli batte Wu e vola al terzo turno. In campo Sinner.

Roland Garros: un Cobolli in versione deluxe domina Tien e vola agli ottavi x.com

2026 Roland Garros Men's Round Three - Saturday Matches reddit

Cobolli vola agli ottavi del Roland Garros (orfano di Sinner): Gli spogliatoi sono diversi: senza big c'è spazio per tutti, vince chi sogna di piùFlavio Cobolli non si ferma più e si prende di forza gli ottavi di finale del Roland Garros. Sul prestigioso campo centrale Philippe Chatrier, l'azzurro (testa di serie numero 10) ... corriereadriatico.it

Cobolli brilla sotto il sole di Parigi: Tien si arrende, Flavio vola agli ottavi del Roland Garros!Il numero 2 d'Italia e 14 al mondo supera l'altro top 20 in gara e raggiunge il suo miglior traguardo al Major parigino ... tuttosport.com