Cobolli domina Tien e vola agli ottavi del Roland Garros

Da ilgiornaleditalia.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Flavio Cobolli ha battuto Tien e si è qualificato per gli ottavi di finale al Roland Garros 2026. La partita si è conclusa con la vittoria del giocatore italiano, che ha conquistato il passaggio al turno successivo nel secondo Slam della stagione sulla terra battuta parigina.

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PARIGI (FRANCIA) - Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale del Roland Garros 2026, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta parigina. Il 24enne tennista romano, testa di serie numero 10 e 14esimo della classifica mondiale, domina nei sedicesimi in tre set lo statunitense Learner Tien, 18esimo del ranking e del tabellone, ed entra per la prima volta in carriera nella seconda settimana a Parigi: 6-2 6-2 6-3, in un'ora e 46 minuti di gioco, il punteggio in favore di Cobolli, che migliora il terzo turno della passata stagione. "Ho tanti amici qui a sostenermi ed è bello vincere davanti a loro - le parole a caldo dell'azzurro - Sono molto felice della mia performance e del modo in cui ho vinto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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