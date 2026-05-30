Roland Garros | Cobolli agli ottavi battuto Tien

A Parigi, Flavio Cobolli ha vinto il suo match agli ottavi di finale di Roland Garros, battendo lo statunitense Learner Tien in tre set con i punteggi di 6-2, 6-2 e 6-3. La partita si è conclusa con la vittoria dell’azzurro, che ha conquistato il passaggio del turno.

Parigi, 30 maggio 2026 – Continua la corsa di Flavio Cobolli al Roland Garros. L'azzurro ha strappato il pass per gli ottavi, superando lo statunitense Learner Tien in tre set, con il punteggio di 6-2 6-2 6-3. Il tennista romano, numero 10 del seeding, si è imposto contro il numero 18 in un'ora e 46 minuti. "Ho tanti amici qui a sostenermi ed è bello vincere davanti a loro. Sono molto felice della mia performance e del modo in cui ho vinto – ha detto Cobolli –. Complimenti anche a Learner, ha giocato due partite incredibili e forse oggi era un po' stanco. Avevo perso contro di lui a Pechino, ma oggi si giocava su terra, che è la superficie dove sono cresciuto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Roland Garros, Cobolli batte Tien e vola agli ottaviFlavio Cobolli ha vinto il suo match e si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros 2026.

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