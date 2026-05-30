Flavio Cobolli si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros battendo Tien in tre set. L'azzurro ha mostrato grande solidità in campo, confermando di essere il favorito nel match. La vittoria permette a Cobolli di proseguire la sua corsa nel torneo, dopo aver superato l'avversario in modo convincente. La partita si è conclusa con il successo in tre set, consolidando la sua posizione nel tabellone principale.

Flavio Cobolli oggi è stato impeccabile. Che l'azzurro fosse favorito era chiaro a tutti. Ma non era facile aspettarsi una vittoria così schiacciante contro Learner Tien: 6-2 6-2 6-3, in un'ora e 46 minuti, il numero 10 al mondo ha dimostrato a tutti quanto vale ed è stato in totale controllo del match dall'inizio alla fine Flavio Cobolli giunge agli ottavi delRoland Garrosper la prima volta in carriera: il romano ha superato nettamente la testa di serie n.18 del seeding, lo statunitense Learner Tien, con i parziali di 6-2, 6-2, 6-3. Lunedì prossimo dovrà affrontare il sorprendente americano Zachary Svajda, n.85 del ranking. Flavio Cobolli oggi è stato impeccabile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cobolli avanza agli ottavi del Roland Garros, battuto Tien in 3 set

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