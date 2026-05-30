Matteo Berrettini ha vinto la partita contro Comesana al Roland Garros, dopo oltre cinque ore di gioco. Con questa vittoria, il tennista italiano si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo. La sfida ha visto Berrettini prevalere su Comesana in una lunga e combattuta partita. Ora si prepara per il prossimo turno della competizione.

Uno straordinario Matteo Berrettini al Roland Garros che dopo 5 ore e 15 di partita riesce ad accedere agli ottavi di finale AiRoland Garrosun superMatteo Berrettiniche dopo ben 5 ore e 15 di partita, è riuscito a battere l’avversario, l’argentinoFrancisco Comesana, reduce dal successo con Darderi. Adesso l’italiano accede agli ottavi di finale dove sfiderà il vincitore traJuan Manuel Cerundolo(che ha battuto Jannik Sinner) eMartin Landaluce. Matteo Berrettinifirma una delle vittorie più intense e significative della sua carriera recente, superando l’argentinoFrancisco Comesanaal termine di un match estenuante durato oltre cinque ore. L’azzurro si impone con il punteggio di7-6(3), 5-7, 6-7(4), 6-4, 7-6(13), conquistando così l’accesso agliottavi di finale del Roland Garros 2026. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roland Garros, Berrettini trionfa contro Comesana e vola agli ottavi

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Stoico Berrettini, vince una sfida incredibile contro Comesana al quinto set dopo 5 ore di match

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