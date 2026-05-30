Roland Garros Berrettini eroico | batte Comesana dopo 5 ore e 13 minuti
Matteo Berrettini ha vinto contro Comesana in cinque ore e tredici minuti, qualificandosi per gli ottavi di finale a Roland Garros. La partita è stata una delle più lunghe della sua carriera, segnando il suo ritorno agli ottavi di uno Slam. La vittoria è arrivata dopo una lunga battaglia sul campo, che ha messo in mostra la resistenza del tennista italiano. La sfida si è conclusa con un risultato positivo per Berrettini.
Matteo Berrettini ritrova gli ottavi di finale di uno Slam e lo fa al termine di una delle battaglie più dure della sua carriera. Sul campo del Roland Garros, l’azzurro supera l’argentino Francisco Comesana con il punteggio di 7-6(3) 5-7 6-7(4) 6-4 7-6(13) dopo 5 ore e 13 minuti di gioco, chiudendo al super tie-break del quinto set una sfida logorante sotto ogni profilo. Un successo che vale il ritorno tra i migliori sedici a Parigi, già raggiunti nel 2021, e il primo ottavo Slam da Wimbledon 2023. Primo set deciso al tie-break. L’avvio è subito equilibrato, con entrambi i giocatori solidi nei turni di battuta e poche occasioni in risposta. Berrettini prova a prendere il controllo degli scambi con il servizio e il dritto, senza però riuscire a strappare il break. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Notizie e thread social correlati
Eroico Berrettini: batte Comesana dopo più di 5 ore e si prende gli ottavi al Roland Garros. “Non me l’aspettavo, c’è tanto lavoro dietro”Matteo Berrettini ha vinto il match contro Comesana dopo più di cinque ore di gioco, conquistando gli ottavi di finale al Roland Garros.
Roland Garros, Berrettini straordinario: batte Comesana dopo 5 ore e vola agli ottavi di finaleMatteo Berrettini ha vinto il match di Roland Garros contro Francisco Comesana dopo più di cinque ore di gioco, qualificandosi per gli ottavi di...
Temi più discussi: Matteo Berrettini è felice dopo la vittoria su Francisco Comesana: Sono bravo a fare questa roba. Voglio continuare; L’Italia parte bene al Roland Garros: Berrettini vince in rimonta, avanza anche Paolini; Barazzutti: Sinner eroico, ma in quelle condizioni non poteva vincere. Forse si poteva saltare Madrid; Giorno 5 | Secondo turno: Rinderknech - Berrettini Roland Garros.
Eroico Berrettini: batte Comesana dopo più di 5 ore e si prende gli ottavi al Roland Garros ilfattoquotidiano.it/2026/05/30/ber… x.com
Berrettini eroico: Matteo batte l’argentino Francisco Comesaña in rimonta e si qualifica per gli ottavi di finale del Roland Garros facebook
Roland Garros diretta oggi, Arnaldi sotto di un set con Collignon 6-4, 6-7, 5-7. Berrettini batte Comesana al quinto set dopo 5 oreUn Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di slam: dopo Sinner anche Djokovic si arrende, ko col brasiliano Fonseca. Oggi in campo 3 italiani, per il passaggio agli ottavi: ... leggo.it
Berrettini eroico al Roland Garros: batte Comesana dopo cinque ore e vola agli ottaviIl romano sfida l'argentino sulla terra rossa del 'cout Simonne-Mathieu' nel match valido per il terzo turno dello Slam parigino: aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it