Roland Garros Berrettini eroico | batte Comesana dopo 5 ore e 13 minuti

Notizia in breve

Matteo Berrettini ha vinto contro Comesana in cinque ore e tredici minuti, qualificandosi per gli ottavi di finale a Roland Garros. La partita è stata una delle più lunghe della sua carriera, segnando il suo ritorno agli ottavi di uno Slam. La vittoria è arrivata dopo una lunga battaglia sul campo, che ha messo in mostra la resistenza del tennista italiano. La sfida si è conclusa con un risultato positivo per Berrettini.