Matteo Berrettini ha vinto il match contro Comesana dopo più di cinque ore di gioco, conquistando gli ottavi di finale al Roland Garros. Dopo la partita, ha dichiarato di non aspettarsi questa vittoria e ha sottolineato l’impegno profuso nel prepararsi. La sua vittoria prosegue una serie di sfide intense, dimostrando una tenacia che ha sorpreso molti. Non sono state fornite indicazioni sulla possibilità di mantenere questo livello di prestazioni in futuro.

Se solo per oggi o anche in futuro, non ci è dato saperlo. Ma Matteo Berrettini è tornato a martellare e battagliare. Il tennista romano batte Francisco Comesana in cinque ore e 16 minuti e si qualifica agli ottavi di finale del Roland Garros al termine di una partita epica, chiusa al super tie-break. 7-6, 5-7, 6-7, 6-4, 7-6 i parziali di un match faticosissimo. “Sono stanco, contento, grato per questa squadra incredibile. C’è anche mio fratello. Il pubblico è stato incredibile e mi ha sostenuto. In queste condizioni, sotto il caldo, con grande umidità e un sole che batte forte, siamo arrivati in fondo a questa partita grazie a voi. Il tie break? Devo dire che Comesana ha giocato una partita incredibile, ha sbagliato due palle in cinque ore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Eroico Berrettini: batte Comesana dopo più di 5 ore e si prende gli ottavi al Roland Garros. “Non me l’aspettavo, c’è tanto lavoro dietro”

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