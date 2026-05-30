Matteo Arnaldi ha raggiunto gli ottavi di finale a Roland Garros, dopo aver battuto Collignon al super tie-break. Con questa vittoria, si aggiunge ai giocatori italiani che si sono qualificati in questa fase del torneo, seguendo le eliminazioni di Cobolli e Berrettini. La competizione si svolge sui campi in terra battuta di Parigi, nel secondo Slam della stagione.

Dopo Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, anche Matteo Arnaldi stacca il pass per gli ottavi di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Il tennista azzurro ha battuto il belga Raphael Collignon con il punteggio di 6-4 6-7(5) 5-7 6-4 7-6 (4) al termine di un match durato cinque ore, in cui l'italiano è riuscito a rimontare un set di svantaggio per poi imporsi al super tie-break del quinto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Roland Garros, anche Arnaldi agli ottavi: Collignon ko al super tie-break

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Roland Garros: Cobolli, Berrettini e Arnaldi si qualificano agli ottavi, il nostro tennis non molla!

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Anche Arnaldi è strepitoso: sconfigge Collignon al super tie-break e raggiunge gli ottavi a ParigiArnaldi ha vinto contro Collignon al super tie-break, avanzando agli ottavi di finale a Parigi.

Arnaldi è agli ottavi di finale al Roland Garros: battuto Collignon in 5 setMatteo Arnaldi ha vinto la partita contro Collignon in cinque set, dopo una maratona durata oltre cinque ore.

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Il tris perfetto Dopo Cobolli e Berrettini anche Matteo Arnaldi centra gli ottavi al Roland Garros, al termine di una battaglia di oltre 5 ore @BMWItalia x.com

Roland Garros R3: M. Arnaldi b. R. Collignon 6-4, 6-7(5), 5-7, 6-4, 7-6 (4) reddit

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