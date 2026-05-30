Arnaldi ha vinto contro Collignon al super tie-break, avanzando agli ottavi di finale a Parigi. La partita si è conclusa con un punteggio che ha richiesto il massimo sforzo nel decisivo tie-break, dimostrando grande tenacia da parte del tennista italiano. La sfida si è svolta sulla terra battuta, con scambi intensi e punti decisivi durante tutto l'incontro. La vittoria permette ad Arnaldi di proseguire il cammino nel torneo.

La giornata degli italiani. Dopo le splendide e straordinarie, anche per intensità, vittorie di Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, nella serata di Parigi ci pensa anche Matteo Arnaldi a chiudere il cerchio sconfiggendo in cinque set, dopo cinque ore di battaglia, il belga Raphael Collignon con il punteggio di 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6 (10-4 al super tie-break). Un’assenza durata ben due anni: Arnaldi torna agli ottavi di finale di un torneo dello Slam, sempre al Roland Garros, con una prova di forza e carattere. Il “ritorno” di Matteo. Una gara per cuori forti: l’azzurro nato a Sanremo se la gioca alla pari con il belga numero 62 del ranking Atp (Matteo si trova attualmente in posizione numero 104), sfoderando un tennis che così efficace non si vedeva da qualche tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Anche Arnaldi è strepitoso: sconfigge Collignon al super tie-break e raggiunge gli ottavi a Parigi

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Ce l'ha fatta con un punto incredibile, un passante strepitoso. #Arnaldi x.com

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