Matteo Arnaldi ha vinto la partita contro Collignon in cinque set, dopo una maratona durata oltre cinque ore. L'incontro si è concluso con la vittoria dell’italiano, che si è qualificato così agli ottavi di finale del torneo. È una giornata storica per il tennis italiano, con altri due rappresentanti ancora in corsa nel torneo di Parigi.

Matteo Arnaldi ce l’ha fatta: ha battuto Collignon in 5 set dopo una maratona di più di cinque ore. Tre italiani agli ottavi di finale Il tennis italiano vive una giornata storica al Roland Garros 2026. Dopo i successi di Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, anche Matteo Arnaldi firma un’impresa memorabile, conquistando gli ottavi di finale al termine di una battaglia epica durata 5 ore e 3 minuti contro il belga Raphael Collignon. Il ligure, guidato dal coach Fabio Colangelo, si impone con il punteggio di 6-4, 6-7, 5-7, 6-4, 7-6, chiudendo il super tie-break decisivo con un perentorio 10-4. La partita è stato un botta e risposta senza respiro. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Arnaldi è agli ottavi di finale al Roland Garros: battuto Collignon in 5 set

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Matteo BERRETTINI magico, gli ottavi di finale sono realtà | HIGHLIGHTS | ROLAND GARROS 2026

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Arnaldismo e Arnaldissimo! Anche Matteo #Arnaldi agli ottavi di finale del #RolandGarros, anche lui come Berrettini arrivando al super tie-break nel quinto set. Punteggio su Collignon dopo 4h58’ 6-4; 6-7 (5-7); 5-7; 6-4; 7-6 (10-4) Non si è scomposto l’azz x.com

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