Roland Garros 2026 | Swiatek rivela di aver richiesto il primo match in conferenza stampa
A pochi giorni dall'inizio di Roland Garros 2026, Iga Swiatek ha spiegato di aver richiesto di giocare il primo match in programma. La decisione è stata comunicata durante una conferenza stampa, dove ha sottolineato l'importanza di seguire una routine e di mantenere il controllo durante il torneo. La campionessa ha deciso di anticipare la sua presenza in campo rispetto al programma standard, evidenziando un approccio strategico alla competizione.
Parigi si sveglia presto, il sole picchia già forte sulla terra rossa e una campionessa decide di andare controcorrente: nella sua conferenza, Iga Swiatek spiega il perché di una scelta che dice molto su routine, coraggio e controllo del gioco. Il Roland Garros 2026 comincia con un caldo che non perdona. Sul complesso del Philippe-Chatrier si cammina all’ombra, quando c’è. L’aria è densa, la luce è bianca. In sala stampa entra Iga Swiatek: tono calmo, risposte nette. Più che difendere un titolo, sembra difendere un metodo. Chi la segue lo sa: organizzazione maniacale, tempi precisi, micro-rituali. In giornate così, la differenza nasce spesso fuori dal campo. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Roland-Garros 2026 - Iga Swiatek Practice Session on Tuesday, May 19
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