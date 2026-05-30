Roland Garros 2026 | Swiatek rivela di aver richiesto il primo match in conferenza stampa

Notizia in breve

A pochi giorni dall'inizio di Roland Garros 2026, Iga Swiatek ha spiegato di aver richiesto di giocare il primo match in programma. La decisione è stata comunicata durante una conferenza stampa, dove ha sottolineato l'importanza di seguire una routine e di mantenere il controllo durante il torneo. La campionessa ha deciso di anticipare la sua presenza in campo rispetto al programma standard, evidenziando un approccio strategico alla competizione.