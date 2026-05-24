Stearns ha vinto il primo set contro Kenin con il punteggio di 6-3. La partita si sta giocando a Roland Garros 2026. Dopo questa sfida, toccherà all’azzurro scendere in campo. La diretta prosegue con il match tra Cinà e Opelka, che inizia alle 11.00.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-OPELKA (3° MATCH DALLE 11.00) 19:12 Stearns vince il primo set 6-3 contro Kenin. Vi ricordiamo che finito l’incontro sarà la volta dell’azzurro che esordirà sulla terra rossa francese contro il transalpino. 18:16 Altro match combattuto sul Campo 14. Jones porta a casa la vittoria su Haddad Maia per 1-6 7-6 6-2 in 2 ore e 39 minuti di partita. Ora è la volta di Kenin-Stearns. Infine non prima delle 19:15 scenderà in campo Lorenzo Sonego opposto a Pierre-Hugues Herbert. Rimanete sintonizzati! 15:19 Il primo incontro sul Campo 14 è una maratona. Davidovich Fokina si afferma su Dzumhur in cinque set, 6-7 6-3 2-6 7-5 6-3 a favore dell’iberico dopo 4 ore e 5 minuti di partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Herbert, Roland Garros 2026 in DIRETTA: Stearns vince il primo set su Kenin. Finito il match tocca all’azzurro

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Sonego vs Herbert ROLAND GARROS 2026 Atp Grande Slam

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Roland Garros, il programma di domani : 11:00 Bronzetti - Bouzkova N.P. 14:00 Bellucci - Halys N.P. 14:30 Cinà - Opelka N.P. 16:00 Sonego - Herbert TV: tutto live sui canali Eurosport (1-6, 1 dalle 17:45), D+ e HBO Max Buon RG a tutti! x.com

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