Al Roland Garros 2026 si sono qualificati ufficialmente Swiatek e Kostyuk, confermando la loro presenza nel torneo. La giornata ha visto anche la continuazione della serie di vittorie di Jil Teichmann, che ha proseguito il suo percorso nel torneo. La parte bassa del tabellone femminile ha offerto poche emozioni, con poche partite di rilievo e pochi risultati sorprendenti. La fase si è svolta senza grandi scossoni o eliminazioni improvvise.

Qualche emozione, sì, ma giornata quasi anticlimatica per quel che riguarda la parte bassa del tabellone femminile al Roland Garros quest’oggi. Quel che è certo, comunque, è che ci si allinea per metà agli ottavi di finale. Quasi tutti i risultati sono quelli attesi, ma ce ne sono un paio che meritano maggiore attenzione. Si parla, in particolare, innanzitutto di Jil Teichmann. La svizzera, entrata con il ranking protetto e tornata da pochi mesi dopo tanti guai di infortuni e la discesa al numero 170 del mondo, batte la ceca Karolina Muchova. Non solo: lo fa per 6-1 7-5 dopo essersi trovata indietro per 1-5 nel secondo set. Parliamo di una giocatrice già al 21° posto della classifica WTA, mancina con doti che soprattutto sulla terra rossa si fanno valere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026: si materializza Swiatek-Kostyuk. Continua la corsa spettacolo di Jil Teichmann

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