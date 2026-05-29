Roland Garros | impresa di Fonseca rimonta Djokovic e lo elimina

Al Roland Garros 2026, Novak Djokovic è stato eliminato al terzo turno da Joao Fonseca, un diciannovenne. Fonseca ha vinto dopo una rimonta di due set di svantaggio, in quasi cinque ore di partita sul Philippe-Chatrier. Questa vittoria segna l’uscita del campione serbo dal torneo. Djokovic, ex numero uno al mondo, ha subito questa sconfitta nel suo secondo impegno nel torneo.

Anche Novak Djokovic esce di scena al terzo turno del Roland Garros 2026. L’ex numero uno al Mondo eliminato per mano del diciannovenne Joao Fonseca, capace di rimontare due set di svantaggio dopo quasi cinque ore di intensa battaglia sul Philippe-Chatrier. Djokovic fuori come Sinneri. Il fuoriclasse serbo sfiora il passaggio del turno ma cedere dinanzi alla fisicità dell’avversario. Nole entra in campo con la consueta autorità agonistica, imponendo il proprio ritmo da fondo campo e chiudendo i primi due parziali con un doppio 6-4 che sembra ipotecare la qualificazione. Dal giugno del 2010 Djokovic non ha mai perso un match nei tornei del Grande Slam dopo essersi trovato in vantaggio di due set a zero, collezionando da allora ben 216 successi consecutivi. 🔗 Leggi su Sportface.it

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