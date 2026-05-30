Alle 12:00 di oggi si sono disputati i match dei sedicesimi di finale del singolare femminile a Roland Garros. Sabalenka ha vinto la sua partita, proseguendo così la sua corsa nel torneo. Gauff e Anisimova sono state eliminate, uscendo dalla competizione. La giornata ha visto anche altre sfide, con alcune giocatrici che si sono qualificate ai quarti di finale. Le partite sono state disputate su campi in terra battuta.

Si torna nuovamente in campo per disputare i match dei sedicesimi di finale del singolare femminile del Roland Garros. Continua la corsa fin qui inarrestabile della schiacciasassi Sabalenka, mentre, a sorpresa, devono alzare bandiera bianca la detentrice del titolo Coco Gauff e la sua connazionale Amanda Anisimova. Non si ferma la corsa di Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo regola l’australiana Daria Kasatkina 6-0 7-5 in un’ora e diciassette minuti. Si ferma al terzo turno il cammino della detentrice del titolo. L’austriaca Anastasia Potapova, testa di serie numero 28, rimonta la statunitense Coco Gauff 4-6 7-6(1) 6-4 in due ore e trentanove minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026, prosegue l’avanzata della schiacciasassi Sabalenka. Fuori Gauff e Anisimova

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