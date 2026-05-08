A Roma, nel torneo WTA 1000, Sabalenka e Gauff hanno ottenuto vittorie che le proiettano avanti nel tabellone, mentre Anisimova si è ritirata a causa di un infortunio. Resta da capire quale giocatrice prenderà il suo posto nel quadro principale. Inoltre, si discute come la recente preparazione atletica possa influenzare la durata dei match, considerando le nuove strategie adottate dalle atlete.

? Punti chiave Chi potrà sostituire Anisimova dopo il suo ritiro per infortunio?. Come influisce la nuova preparazione atletica sulla durata dei match?. Perché Djokovic ha deciso di lasciare la PTPA proprio ora?. Cosa cambierà il riconoscimento a Federer per la storia del tennis?.? In Breve Anisimova si ritira per problemi al polso, favorendo il ripesco di Elena Gabriela Ruse.. La durata media dei match maschili è cresciuta del 23,4% dal 1999.. Novak Djokovic lascia la PTPA, associazione fondata nel 2020 con Vasek Pospisil.. Roger Federer entrerà nella Tennis Hall of Fame a Newport nell'agosto 2026.. A Roma, Aryna Sabalenka e Coco Gauff hanno ottenuto vittorie nette nel primo turno del WTA 1000, mentre Amanda Anisimova è stata costretta al ritiro per problemi fisici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma WTA 1000: Sabalenka e Gauff volano, Anisimova si ritira

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