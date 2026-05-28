Sabalenka, Gauff e Anisimova hanno superato senza difficoltà il turno e si sono qualificate per i sedicesimi di finale del Roland Garros 2026. La giornata di giovedì ha visto disputarsi i trentaduesimi di finale nella parte alta del tabellone femminile. Nessuna delle tre ha incontrato ostacoli significativi, avanzando così nel torneo. La competizione prosegue con le sfide successive in programma nei prossimi giorni.

Il programma del giovedì della prima settimana del torneo femminile del Roland Garros propone i trentaduesimi di finale della parte alta del tabellone. Avanzano ai sedicesimi senza incontrare significative difficoltà la bielorussa Aryna Sabalenka, la detentrice del titolo Coco Gauff e la sua connazionale Amanda Anisimova. La numero uno del mondo Aryna Sabalenka regola la francese Elsa Jacquemot, numero 67 WTA, 7-5 6-2 in un’ora e trentasei minuti. La detentrice del titolo Coco Gauff, testa di serie numero quattro, liquida l’egiziana Mayar Sherif 6-3 6-2 in un’ora e quarantasei minuti. La giapponese Naomi Osaka, testa di serie numero sedici, regola l ‘esperta croata Donna Vekic 7-6(1) 6-4 in un’ora e cinquantuno minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Roland Garros 2026, Sabalenka, Gauff ed Anisimova avanzano ai sedicesimi senza problemi

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Roland-Garros 2026 - Aryna Sabalenka and Qinwen Zheng Practice Session on Friday, May 22

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