Roland Garros il programma di oggi | da Sinner e Cobolli a Berrettini italiani in campo e dove vederli

Da webmagazine24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi, giovedì 28 maggio, si gioca la quinta giornata del torneo di Roland Garros 2026. Sono in programma diversi incontri con italiani in campo, tra cui Sinner, Cobolli e Berrettini. Le partite si svolgono sui campi principali e secondari del torneo. La giornata prevede anche incontri in vari orari, con alcune sfide trasmesse in diretta. Il programma completo è disponibile sui canali ufficiali del torneo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

(Adnkronos) – Giornata 5 del Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, si giocano i match della quinta giornata dello Slam francese. Tanti gli azzurri in campo, a cominciare dal numero uno del ranking Atp Jannik Sinner, impegnato contro Cerundolo. In campo anche Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Flavio Cobolli. Ecco orario. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

L'ANALISI di SINNER vs Machac e delle sconfitte degli altri italiani |

Video L'ANALISI di SINNER vs Machac e delle sconfitte degli altri italiani |

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Roland Garros, il programma di oggi: da Sinner a Darderi, gli italiani in campo e dove vederli

Roland Garros 2026, gli italiani in campo oggi: orari e dove vederliOggi al Roland Garros 2026 sono in gioco tre tennisti italiani nel tabellone maschile.

Temi più discussi: Roland Garros 2026, gli italiani in campo: il programma del 26 maggio · Tennis ATP e WTA; Roland Garros, programma oggi: da Djokovic a Cinà e Paolini, match di giornata e dove vederli in tv e streaming; Roland Garros, tocca a Sinner: esordio in serata. Arnaldi apre alle 11, poi Cocciaretto e Darderi; Sinner e non solo: il programma di oggi a Parigi.

roland garros roland garros il programmaRoland Garros, il programma di oggi: da Sinner e Cobolli a Berrettini, italiani in campo e dove vederliGiornata 5 del Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, si giocano i match della quinta giornata dello Slam francese. Tanti gli azzurri in campo , a cominciare dal numero uno del ranking Atp ... adnkronos.com

Roland Garros, il programma di oggi: partite e orariGiovedì tutto azzurro al Roland Garros con ben cinque italiani. L'attenzione è chiaramente su Jannik Sinner. Dopo il successo al debutto contro Tabur, il numero 1 al mondo aprirà il programma sul ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web