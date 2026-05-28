Roland Garros il programma di oggi | da Sinner e Cobolli a Berrettini italiani in campo e dove vederli

Oggi, giovedì 28 maggio, si gioca la quinta giornata del torneo di Roland Garros 2026. Sono in programma diversi incontri con italiani in campo, tra cui Sinner, Cobolli e Berrettini. Le partite si svolgono sui campi principali e secondari del torneo. La giornata prevede anche incontri in vari orari, con alcune sfide trasmesse in diretta. Il programma completo è disponibile sui canali ufficiali del torneo.

(Adnkronos) – Giornata 5 del Roland Garros 2026. Oggi, giovedì 28 maggio, si giocano i match della quinta giornata dello Slam francese. Tanti gli azzurri in campo, a cominciare dal numero uno del ranking Atp Jannik Sinner, impegnato contro Cerundolo. In campo anche Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Flavio Cobolli. Ecco orario. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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