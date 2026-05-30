Roland Garros 2026 gli italiani in campo oggi | ora il match Cobolli-Tien – La diretta

Tre tennisti italiani sono in campo oggi al Roland Garros, con l’obiettivo di qualificarsi per gli ottavi di finale. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfidano nelle rispettive partite, tra cui quella tra Cobolli e Tien. Le gare si svolgono sul campo principale del torneo parigino. I match sono in corso e i risultati saranno aggiornati di conseguenza.

Sono tre gli italiani che scendono in campo oggi, sabato 30 maggio 2026, al Roland Garros. Si tratta di Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che si giocano l’accesso agli ottavi di finale del torneo parigino.? Fin ce samedi du troisième tour des simples: suivez la journée en direct depuis le stade Roland-Garros! #RolandGarros https:t.coPrfzzJdbB4 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 30, 2026 Ecco il programma completo della giornata del singolare maschile: 11:00 Francisco Cerundolo – Zachary Svajda.. 12:00 Flavio Cobolli – Learner Tien.. 13:00 Matteo Berrettini – Francisco Comesana.. 13:30 Juan Manuel Cerundolo – Martin Landaluce. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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