Il sindaco di Roggiani ha affermato che Milano necessita di un’autonomia diversa rispetto al modello di Roma. Ha spiegato che la gestione della città dovrebbe essere adattata alle sue specificità, differenziandosi da quella capitolina. Inoltre, ha criticato i nuovi reati introdotti, sostenendo che non risolvono i problemi di sicurezza, ma non ha indicato soluzioni alternative.

? Punti chiave Come cambierebbe la gestione di Milano rispetto al modello di Roma?. Perché i nuovi reati introdotti non risolvono il problema della sicurezza?. Quali fondi mancano per affrontare la crisi abitativa e sociale?. Come influirà la riforma costituzionale sulle nuove realtà familiari?.? In Breve Roggiani critica 49 nuovi reati e 44 aggravanti introdotti dalla legge di bilancio nazionale.. Centrodestra vince a Parabiago dopo 26 anni mentre Vigevano attende il ballottaggio.. Riforma costituzionale ipotizza aggiornamenti agli articoli 3 e 32 su uguaglianza e sanità.. Proposta Romano La Russa prevede metal detector nelle stazioni per la sicurezza urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roggiani: per Milano serve un’autonomia diversa dal modello di Roma

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