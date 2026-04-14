Milano verso lo status di Roma | nasce la sfida per l’autonomia

A Milano si riaccende il dibattito sull’autonomia, con una proposta che punta a modificare i poteri del capoluogo attraverso una normativa speciale. La discussione ha riacceso le tensioni politiche in Lombardia e coinvolge l’area metropolitana, portando alla luce nuove questioni sul ruolo e le competenze della città. La proposta è al centro delle attenzioni politiche e istituzionali, mentre si cerca di definire il confine tra autonomia e competenze statali.

Il dibattito istituzionale su Milano e la sua area metropolitana ha riacceso le tensioni politiche in Lombardia, con una proposta che mira a ridefinire i poteri del capoluogo milanese attraverso una normativa speciale. Durante un incontro organizzato dal Centro Studi Grande Milano, diverse forze politiche e rappresentanti accademici si sono confrontati sulla necessità di dotare la città di strumenti autonomistici che ne tutelino il ruolo economico e sociale, evitando che venga declassata rispetto alle grandi metropoli europee. Due visioni contrapposte per il futuro della gestione urbana. Le traiettorie politiche per il domani di Milano sembrano dividersi lungo due binari distinti, come emerso durante il confronto tra i vertici del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano verso lo status di Roma: nasce la sfida per l’autonomia Leggi anche: Ibride plug-in, la sfida verso i 200 km di autonomia in elettrico è già partita BCC Recanati: il medico Brandoni sfida lo status quoIl rinnovo del consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano si avvicina con il voto dei soci previsto per... BANDA DELLA MAGLIANA: 1,5 MILIARDI per creare un impero | Le Origini del Sistema Criminale Entrata consigliata verso Milano: Allacciamento A9/A36 su A9 Lainate-Chiasso Uscita consigliata provenendo da Varese: Allacciamento A8/A36 su Pedemontana Lombarda x.com Sport contro le zone rosse! Milano è antirazzista, verso il 18 aprile, ci vediamo questo pomeriggio in Stazione Centrale! - facebook.com facebook