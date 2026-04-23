Concessioni demaniali Autonomia da Fiumicino | Serve chiarezza dal Comune

Il Comune di Fiumicino ha richiesto chiarimenti riguardo alle concessioni demaniali ad uso abitativo, in seguito alle recenti novità sulla questione. La questione riguarda l’autonomia del comune rispetto a decisioni prese altrove, in particolare in relazione alle concessioni attualmente in vigore. La richiesta di trasparenza si inserisce in un quadro di discussioni più ampio sulla gestione e le procedure di assegnazione delle concessioni demaniali nel territorio.

Fiumicino, 23 aprile 2026 – Novità sul fronte delle concessioni demaniali ad uso abitativo. L’associazione Autonomia da Fiumicino ha diffuso una comunicazione rivolta agli iscritti e ai cittadini interessati, invitando i titolari delle concessioni – in particolare nelle aree del Villaggio dei Pescatori di Fregene e di Villaggio Mammolo – a inviare una lettera al Comune per chiedere chiarimenti sulla durata e sull’applicazione delle recenti disposizioni amministrative. Il riferimento è alla Determinazione n. 1281 dell’11 marzo 2026, richiamata insieme alla Delibera n. 175 del 25 settembre 2025. Secondo quanto riportato nella nota, firmata dal...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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