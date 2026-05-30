Il centrodestra a Padova non ha ancora scelto ufficialmente il candidato sindaco. Roberto Marcato, tra i favoriti, ha ricevuto un rifiuto implicito da Fratelli d’Italia e Forza Italia, che criticano la fretta di avanzare con la candidatura. Le due forze politiche suggeriscono di valutare altri nomi, mantenendo aperta la possibilità di future scelte. La discussione si concentra sulla tempistica e sulla ricerca di un candidato condiviso.

PADOVA - Non è un “no” ma gli assomiglia. Se il nome di Roberto Marcato come candidato sindaco di Padova del centrodestra ha fatto (apparentemente) meno fatica rispetto al previsto ad imporsi nella sua Lega, gli ostacoli potrebbe trovarli strada facendo e tra gli alleati. È da Fratelli d’Italia e Forza Italia che arriva infatti una brusca frenata. A rimescolare il mazzo contribuiscono sicuramente l’esito un po’ a sorpresa delle elezioni di Venezia e il fatto che tra un anno si voti anche a Verona, Belluno e Chioggia. Quattro città da dividersi, prima che da contendersi. Il commissario veneto del Carroccio Andrea Tomaello, dalle colonne del Gazzettino di ieri, aveva avvisato i naviganti: «Entro fine giugno ci riuniremo attorno ad un tavolo e la Lega porterà Roberto Marcato per Padova». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Roberto Marcato futuro sindaco? L'altolà di FdI e Fi: «Troppa fretta, ci sono altri nomi»

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