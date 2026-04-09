Molo Clementino fine della discussione Carlo Ciccioli e altri di FdI | Ci sono nuove opportunità come la Penisola

Fratelli d’Italia ha diffuso un comunicato congiunto firmato da assessori, consiglieri e rappresentanti locali e provinciali riguardo alla questione del banchinamento del Molo Clementino. La comunicazione commenta anche le possibilità di sviluppo future, citando come esempio la Penisola. La vicenda, che coinvolge il sindaco di Ancona, è al centro di un dibattito pubblico negli ultimi giorni.