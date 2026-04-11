Loro sono coinvolti | Garlasco la bomba di Roberta Bruzzone

Nel caso del delitto di Garlasco, si torna a discutere di nuovi elementi che, se confermati, potrebbero modificare le ricostruzioni ufficiali. La questione riguarda persone coinvolte nel procedimento giudiziario, con un possibile riaccendersi del dibattito pubblico e mediatico. Le indagini continuano a focalizzarsi su dettagli emersi di recente, senza ancora portare a un’archiviazione definitiva o a nuovi provvedimenti ufficiali.

Nel caso del delitto di Garlasco, il dibattito giudiziario e mediatico torna ad accendersi attorno a nuovi elementi che, se confermati, potrebbero riaprire scenari rimasti per anni ai margini delle ricostruzioni ufficiali. Al centro dell’attenzione ci sono alcuni audio misteriosi, citati in trasmissione televisiva e descritti come potenzialmente capaci di incidere sulla lettura complessiva dei fatti. A riportare l’attenzione su questo fronte è stata la criminologa Roberta Bruzzone, intervenuta nel corso di Quarto Grado, dove ha delineato un quadro complesso, ancora tutto da verificare sul piano giudiziario, come ricostruito anche da Leggo. Garlasco: gli audio e le nuove ipotesi. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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