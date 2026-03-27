Roberta Bruzzone ha annunciato tramite i social che non sarà presente nella prossima puntata di Quarto Grado. Ha inoltre anticipato che potrebbero esserci notizie clamorose riguardo al caso Garlasco nelle prossime ore. La giornalista ha sottolineato che si tratterà di sviluppi importanti, suscitando l’interesse su una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni.

Nuovi sviluppi sul caso Garlasco potrebbero emergere già nelle prossime ore. A farlo intuire è Roberta Bruzzone, che attraverso i social ha annunciato l’arrivo di novità importanti, accendendo l’attenzione su una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni. La criminologa ha spiegato che questa sera non sarà presente in diretta televisiva, ma comparirà comunque nel corso della trasmissione con un contributo registrato. Un’assenza solo apparente, dunque, che non impedirà la diffusione di contenuti rilevanti. Nel dettaglio, Bruzzone ha chiarito che non sarà in collegamento con Quarto Grado, il noto programma di approfondimento in onda su Rete 4, perché impegnata con una tappa del suo tour teatrale a Brescia, dove è attesa da circa 1500 persone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Non sarò a Quarto Grado”. L’annuncio di Roberta Bruzzone: “Notizie clamorose”

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