Il Milan ha annunciato che Ralf Rangnick sarà il nuovo direttore tecnico, ma solo se verranno rispettate alcune condizioni. La decisione arriva dopo il cambio di proprietà e riorganizzazione societaria operata di recente. La società ha confermato l’interesse a coinvolgere l’ex allenatore, che dovrà rispettare specifici parametri prima di entrare ufficialmente nel ruolo. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni richieste.

Dopo la decisione radicale di Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird, di azzerare l'intera area tecnica e dirigenziale del Milan — che ha portato ai licenziamenti ufficiali dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, del direttore tecnico Geoffrey Moncada, del direttore sportivo Igli Tare e dell'allenatore Massimiliano Allegri — il club rossonero ha avviato la ricostruzione dalle sue fondamenta. A Zlatan Ibrahimovic, nel suo ruolo strategico di Senior Advisor e partner operativo di RedBird, il compito e la responsabilità di individuare le figure ideali per colmare il vuoto di potere a 'Casa Milan'.I fitti contatti diplomatici di questi giorni hanno delineato una strategia chiara: affidare la direzione tecnica globale a Ralf Rangnick. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rivoluzione Milan, Rangnick sarà direttore tecnico. Ma solo a determinate condizioni

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