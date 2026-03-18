Docente nel vincolo triennale | la deroga per figlio minore consente di partecipare alla mobilità ma solo a determinate condizioni

Un docente con vincolo triennale può richiedere un trasferimento in presenza di un figlio minore, grazie a una deroga specifica. Questa possibilità si applica solo a determinate condizioni e consente di partecipare alla mobilità anche con il vincolo in essere. La normativa chiarisce che la richiesta di trasferimento è ammessa in questi casi, rispettando i requisiti stabiliti.

Mobilità e deroga prevista per docente con figlio minore che, malgrado il vincolo triennale, può chiedere trasferimento. Vediamo le condizioni necessarie L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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