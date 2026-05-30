Luciano Spalletti ha incontrato recentemente la dirigenza della Juventus per discutere delle strategie di mercato. La società sta cercando di pianificare il futuro dopo una stagione che non ha soddisfatto le aspettative. L'incontro è durato diverse ore e ha riguardato le possibili operazioni di mercato da attuare nel prossimo periodo. Al momento non sono stati comunicati dettagli specifici sui piani o sui nomi coinvolti.

La Juventus prova a lasciarsi alle spalle una stagione deludente e guarda già al futuro. Nelle ultime ore si sarebbe svolto un lungo confronto tra Luciano Spalletti e la dirigenza bianconera per definire le strategie del prossimo mercato. L’obiettivo sarebbe chiaro: intervenire in maniera mirata e portare a Torino almeno un giocatore di alto livello per ogni reparto, costruendo una squadra più competitiva e pronta a tornare protagonista in Italia e in Europa. Dopo alcuni obiettivi sfumati e diverse trattative complicatesi nelle ultime settimane, la società starebbe comunque seguendo una linea precisa condivisa con il tecnico, che avrebbe indicato i profili ritenuti più adatti al proprio progetto tattico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Rivoluzione Juventus, Spalletti ha parlato chiaro con la società: cosa succede

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