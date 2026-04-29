De Gea Juventus ecco il piano B ad Alisson | scoglio economico ma Spalletti è stato chiaro con la società Novità

Da juventusnews24.com 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus sta valutando diverse opzioni tra i portieri per la prossima stagione. La società ha come prima scelta Alisson, ma il costo elevato rappresenta un ostacolo. In alternativa, si sta considerando l’opzione De Gea, con l’allenatore che ha comunicato chiaramente alla dirigenza la volontà di avere anche una soluzione spagnola. La trattativa con il brasiliano resta in corso, mentre si approfondiscono i dettagli legati a De Gea.

di Luca Fioretti De Gea Juventus, la dirigenza insiste fortemente per Alisson ma studia lo spagnolo come validissima alternativa per difendere i pali. Secondo quanto riportato questa mattina dal  Corriere dello Sport, la  Juventus  continua a lavorare senza sosta per arrivare ad  Alisson.  La dirigenza  non molla minimamente la presa e proverà a insistere con grandissima e forte convinzione. L’obiettivo societario è superare le ricche proposte estere giunte recentemente al brasiliano dalla Spagna e dagli Stati Uniti d’America. La suggestiva pista per il sudamericano rimane assolutamente la priorità assoluta per innalzare il livello qualitativo generale dell’intero scacchiere a disposizione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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