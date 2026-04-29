De Gea Juventus ecco il piano B ad Alisson | scoglio economico ma Spalletti è stato chiaro con la società Novità

La Juventus sta valutando diverse opzioni tra i portieri per la prossima stagione. La società ha come prima scelta Alisson, ma il costo elevato rappresenta un ostacolo. In alternativa, si sta considerando l’opzione De Gea, con l’allenatore che ha comunicato chiaramente alla dirigenza la volontà di avere anche una soluzione spagnola. La trattativa con il brasiliano resta in corso, mentre si approfondiscono i dettagli legati a De Gea.

di Luca Fioretti De Gea Juventus, la dirigenza insiste fortemente per Alisson ma studia lo spagnolo come validissima alternativa per difendere i pali. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, la Juventus continua a lavorare senza sosta per arrivare ad Alisson. La dirigenza non molla minimamente la presa e proverà a insistere con grandissima e forte convinzione. L’obiettivo societario è superare le ricche proposte estere giunte recentemente al brasiliano dalla Spagna e dagli Stati Uniti d’America. La suggestiva pista per il sudamericano rimane assolutamente la priorità assoluta per innalzare il livello qualitativo generale dell’intero scacchiere a disposizione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - De Gea Juventus, ecco il piano B ad Alisson: scoglio economico, ma Spalletti è stato chiaro con la società. Novità Notizie correlate Leggi anche: Juventus, Alisson e De Gea primi nomi per la porta Juventus, rebus portieri: Alisson, De Gea e Di GregorioAlisson Becker, David De Gea, Michele Di Gregorio e Perin: rebus portieri in casa Juventus per la porta bianconera. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: ?? Lewandowski: la Juve supera il Milan. Anche De Gea in bianconero?; Juve-Alisson, se il Liverpool fa resistenza è già pronto il piano B; Fiorentina, attenzione alla Juventus: ecco il profilo viola che i bianconeri stanno sondando; Juve, c'è il sorpasso tra i pali. Intanto Spalletti... Alisson alla Juve: la mossa del Liverpool che potrebbe cambiare tutto. E De Gea...Spalletti per il futuro vuole poter disporre di un nome importante che possa garantire sicurezza e rendimento. Il brasiliano alle prese con il pressing del Liverpool ... corrieredellosport.it Asse di mercato Juventus-Fiorentina: scambio pronto, coinvolto De GeaDe Gea alla Juventus - Mattia Perin può lasciare la Juventus al termine della stagione. Il portiere classe 1992 valuta seriamente ... fantamaster.it Visto il grande ostruzionismo da parte del Liverpool, il quale vorrebbe trattenere Alisson a tutti i costi, la Juventus lavora anche sull’opzione De Gea per assicurare comunque a Spalletti un portiere di leadership ed esperienza. Il portiere della Fiorentina pot - facebook.com facebook Se non si dovesse concretizzare la trattativa per #Alisson, la #Juventus virerebbe con decisione su #DeGea #Fiorentina x.com