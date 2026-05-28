Luciano Spalletti ha espresso disappunto dopo che Damien Comolli ha definito un fallimento la stagione della Juventus. Durante la stagione, ci sono state divergenze tra i due, in particolare dopo scambi di opinioni sullo stato attuale e le prospettive della squadra.

Tra Luciano Spalletti e Damien Comolli ci sono state diverse incomprensioni nel corso della stagione, specialmente dopo i loro botta e risposta a distanza sul presente e il futuro della Juventus. I bianconeri giocheranno la prossima stagione l’Europa League e ora si attende un confronto tra i due in merito al mercato da fare in estate. I botta e risposta tra Comolli e Spalletti per il futuro della Juventus. La Stampa scrive: L’ad Damien Comolli e il tecnico Luciano Spalletti stanno marcando il territorio. Oltre ovviamente a spiegare il proprio lavoro, la propria visione di quel che è stato e di quel che magari sarà. Gli ultimi botta e risposta (a distanza) sono indicativi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti non ha gradito quando Comolli ha parlato di fallimento alla Juventus

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Ha detto sì alla Juventus”: Comolli ha fatto centro, è il primo acquisto

Juventus, Spalletti ha scelto bomber e fantasista: doppio messaggio a ComolliL’allenatore ha annunciato le priorità per la prossima sessione di mercato, indicando due giocatori specifici come obiettivi principali.

Temi più discussi: Cosa succede alla Juventus senza Champions League: la posizione di Comolli, il futuro di Spalletti e come cambia il mercato; La cultura della vittoria; Perché l’amichevole Grecia-Italia rischia di saltare per colpa dei convocati del CT Baldini; Juventus, Spalletti a Elkann: si faccia chiarezza sul ruolo di Comolli.

(La Stampa) Dopo le parole di Comolli si riaccende la tensione in casa Juve, Spalletti non avrebbe gradito 2 cose.. ? ow.ly/krGN50Z4ZLe x.com

Sfogo Spalletti a Pressing: Come sto? Vi faccio compassione per la Nazionale?Dopo la sfida pareggiata dalla Juventus contro il Torino il tecnico bianconero, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Pressing, su Canale 5 (leggi qui tutto il suo intervento integrale), con u ... tuttomercatoweb.com

Spalletti a Gudmundsson dopo Juve-Fiorentina: Non toccarmi. Poi spiega: Ha sbagliato personaDopo Juventus-Fiorentina Luciano Spalletti si è innervosito e non poco con Gudmundsson per qualcosa accaduto durante la partite ... fanpage.it