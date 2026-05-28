Spalletti non ha gradito quando Comolli ha parlato di fallimento alla Juventus
Luciano Spalletti ha espresso disappunto dopo che Damien Comolli ha definito un fallimento la stagione della Juventus. Durante la stagione, ci sono state divergenze tra i due, in particolare dopo scambi di opinioni sullo stato attuale e le prospettive della squadra.
Tra Luciano Spalletti e Damien Comolli ci sono state diverse incomprensioni nel corso della stagione, specialmente dopo i loro botta e risposta a distanza sul presente e il futuro della Juventus. I bianconeri giocheranno la prossima stagione l’Europa League e ora si attende un confronto tra i due in merito al mercato da fare in estate. I botta e risposta tra Comolli e Spalletti per il futuro della Juventus. La Stampa scrive: L’ad Damien Comolli e il tecnico Luciano Spalletti stanno marcando il territorio. Oltre ovviamente a spiegare il proprio lavoro, la propria visione di quel che è stato e di quel che magari sarà. Gli ultimi botta e risposta (a distanza) sono indicativi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Spalletti non ha gradito quando Comolli ha parlato di fallimento alla Juventus La Stampa descrive i botta e risposta a distanza tra il tecnico e l'ad. Inoltre, Spalletti aveva chiesto un centravanti che non è arrivato, mentre Comolli sostiene che tutte le scelte di me facebook
(La Stampa) Dopo le parole di Comolli si riaccende la tensione in casa Juve, Spalletti non avrebbe gradito 2 cose.. ? ow.ly/krGN50Z4ZLe x.com
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