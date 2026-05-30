Dopo quasi tre anni è stato trovato il cadavere di Mario Conti, grande alpinista, uno dei Ragni di Lecco che - assieme a Casimiro Ferrari, Pino Negri e Daniele Chiappa - nel gennaio 1974 conquistò la vetta dell'iconico Cerro Torre in Patagonia scalando la parete Ovest, e l'anno seguente il Lhotse in Himalaya. Il corpo senza vita di Conti è stato ritrovato giovedì mattina da un escursionista in un burrone a pochi chilometri di distanza da dove abitava tra i boschi nella zona di Mossini, frazione di Sondrio. Conti, soprannominato "Il Maestro" dai "suoi" Ragni di Lecco, era scomparso il 14 novembre del 2023 all'età di 79 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ritrovati i resti di Mario Conti: era disperso da 3 anni. Fu il primo a scalare il Cerro Torre

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Temi più discussi: Ritrovati i resti di Mario Conti: era scomparso nel 2023; Ritrovati i resti dell'alpinista Mario Conti, disperso da due anni vicino a casa; Ritrovati i resti di Mario Conti, l’alpinista che scalò il Cerro Torre nel 1974; Ritrovati i resti di Mario Conti, il Ragno del Cerro Torre.

La mattina del 27 maggio 2026 sono stati ritrovati e riconosciuti i resti di Mario Conti, protagonista della mitica ascensione del Cerro Torre del 1974. #Mario Conti #Ragni di Lecco #Serafino Ripamonti #GognaBlog #Sherpa gognablog.sherpa-gate.com/ritrovat x.com

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