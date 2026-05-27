Mario Conti i resti dell’alpinista disperso da due anni trovati per caso in una scarpata a 2 km da casa | La fine di dubbi e angosce

Da ilgiorno.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I resti di un alpinista scomparso nel novembre 2023 sono stati trovati in una scarpata a due chilometri dalla sua abitazione. La scoperta è avvenuta questa mattina e riguarda l’uomo che era disperso da oltre due anni. La vittima era nota tra gli appassionati di montagna e aveva partecipato a diverse spedizioni. La posizione trovata si trova nelle vicinanze del luogo dell’ultima uscita. Non sono stati ancora resi noti dettagli sull’origine del ritrovamento.

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Sondrio, 27 maggio 2026 - Sono stati ritrovati questa mattina i resti di Mariolino Conti, l'alpinista dei Ragni di Lecco scomparso il 14 novembre 2023 durante un gita a Mossini, frazione di Sondrio. "Questa mattina sono stati ritrovati e riconosciuti i resti del nostro socio, amico e maestro Mario Conti, protagonista della mitica ascensione del Cerro Torre del 1974 e di tante altre tra le più belle realizzazioni dei Ragni - scrive il Gruppo alpinistico lecchese del quale Mario Conti è stato uno dei protagonisti - Mario era scomparso il 14 novembre del 2023, durante un’escursione tra i boschi della frazione sondriese di Mossini, dove abitava.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Mario Conti, i resti dell’alpinista disperso da due anni trovati per caso in una scarpata a 2 km da casa: “La fine di dubbi e angosce”
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