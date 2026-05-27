Ritrovati i resti di Mario Conti il Ragno del Cerro Torre

Notizia in breve

I resti di Mario Conti, noto come il “Ragno” di Lecco, sono stati trovati mercoledì 27 maggio. Conti aveva partecipato alla prima ascensione della parete ovest del Cerro Torre nel 1974. La scoperta riguarda i resti di una persona scomparsa in montagna. Le autorità stanno verificando l’identità e le circostanze del ritrovamento. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul luogo esatto o sulle modalità del ritrovamento.