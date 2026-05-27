Ritrovati i resti di Mario Conti il Ragno del Cerro Torre
I resti di Mario Conti, noto come il “Ragno” di Lecco, sono stati trovati mercoledì 27 maggio. Conti aveva partecipato alla prima ascensione della parete ovest del Cerro Torre nel 1974. La scoperta riguarda i resti di una persona scomparsa in montagna. Le autorità stanno verificando l’identità e le circostanze del ritrovamento. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul luogo esatto o sulle modalità del ritrovamento.
Sono stati ritrovati nella mattinata di mercoledì 27 maggio i resti di Mario Conti, il “Ragno” di Lecco protagonista della storica prima ascensione della parete ovest del Cerro Torre nel 1974. A fare la scoperta, in modo del tutto casuale, è stato un escursionista: i resti si trovavano in una. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
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