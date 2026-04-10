Il Napoli ha pubblicato le date del ritiro 2026 27 a Dimaro | tutti i dettagli

Il Napoli ha annunciato le date del ritiro estivo per la stagione 202627, che si svolgerà a Dimaro-Folgarida, in Val di Sole. La squadra sarà in raduno dal 17 al 27 luglio, come negli anni precedenti. La società ha comunicato ufficialmente il calendario delle attività di preparazione in vista della nuova stagione.

La Ssc Napoli ha ufficializzato le date del ritiro estivo a Dimaro-Folgarida. La squadra azzurra tornerà come oramai è consuetudine in Val di Sole, quest'anno dal 17 al 27 luglio.L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali del club: “Dimaro c’è, il Napoli anche: si riparte ancora dal. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Dimaro, il sindaco: “Stiamo organizzando l’ultimo ritiro da contratto, speriamo di proseguire”Il sindaco di Dimaro, Marco Panciera, è intervenuto a Stile Tv per parlare del prossimo ritiro del Napoli.

Terza maglia Juve stagione 2026-27: base nera e dettagli in oro, novità sul logo. Tutti i dettagli sul nuovo kit – FOTOdi Redazione JuventusNews24Terza maglia Juve stagione 2026-27, le prime immagini del kit Adidas svelano un look aggressivo con base nera e il ritorno...

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Napoli, torna Anguissa: ecco il 3-5-2 che ha in mente ConteIl Napoli ha cambiato pelle per la terza volta il 22 novembre, dopo il tonfo di Bologna e alle porte della prima sfida con l’Atalanta: il progetto dei Fab Four era già tramontato il 25 ottobre con ... corrieredellosport.it

I commercialisti di Napoli pubblicano il primo Bilancio di SostenibilitàL'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, presieduto da Matteo De Lise, ha pubblicato il proprio primo Bilancio di Sostenibilità, redatto secondo gli standard volontari ... ansa.it

L'estate sta tornando e sta tornando anche il ritiro del Napoli in Trentino. Il club di Aurelio De Laurentiis e l'organizzazione del Trentino hanno svelato oggi le date ufficiali del ritiro 2026 a Dimaro: gli azzurri sono pronti a trasferirsi tra le montagne dal 17 al 27 lu - facebook.com facebook

Il primo gol, il sogno #Napoli e l'impatto del Maradona: #AlissonSantos si racconta x.com