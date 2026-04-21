A Como, due giovani sono stati arrestati dopo aver aggredito clienti e personale di un ristorante nel centro storico. Durante l’episodio, hanno picchiato anche alcuni agenti intervenuti per sedare la lite. L’intera scena si è svolta nella serata, con le forze dell’ordine che sono intervenute per fermare gli aggressori e portare a termine gli arresti. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi dell’alterco.

Due arresti e diversi agenti feriti, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri sera nel centro storico di Como. Un 26enne italiano residente a Milano e una 24enne comasca sono stati fermati per resistenza, violenza, minaccia, oltraggio a Pubblico Ufficiale e lesioni personali. I due sono stati anche denunciati per danneggiamento e sanzionati per ubriachezza. L’episodio si è verificato intorno alle 22 in un ristorante di via Muralto, dove la coppia, in evidente stato di alterazione, ha dato in escandescenze aggredendo clienti, personale e agenti intervenuti. L'intervento a Como La dinamica dei fatti Il...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - "Vi ammazzo", aggrediscono i clienti e il personale di un ristorante a Como e picchiano gli agenti: arrestati

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