Marone (Brescia) – Un'atmosfera da notte degli Oscar ha avvolto ieri le sponde del Lago d’Iseo. Marone si è trasformato nel set cinematografico di " Positano ", la nuova attesissima produzione targata Netflix e Wildside e diretta dal regista premio Oscar Daniel Roher. Blindatissimi ma magnetici i protagonisti della pellicola: le star hollywoodiane Zoe Saldaña e Matthew McConaughey, quest'ultimo giunto in Italia insieme alla famiglia. Stelle sul lungolago di Marone.?La macchina logistica, coordinata da Marco Bergamaschi di Wildside, ha lavorato per mesi in sinergia con l'amministrazione locale. I due attori principali hanno girato diverse scene, sia a bordo di alcune imbarcazioni sia sul meraviglioso lungolago di Marone, rimanendo tuttavia inaccessibili a curiosi e fan per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riprese DI “Positano” a Marone: il fascino di Saldaña e McConaughey, il regista Roher “di casa”. Lungolago d’Iseo stellare

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Riprese di Positano con Matthew McConaughey e Zoe Saldaña sul lago di Iseo: strade chiuse, quando e orari per il set di NetflixLa prossima settimana, il lago di Iseo sarà teatro di riprese cinematografiche con attori noti.

Temi più discussi: A Iseo le riprese di Positano, la nuova produzione targata Netflix; Riprese di Positano, a Monte Isola le star Matthew McConaughey e Zoe Saldaña; Le riprese di Positano a Iseo; Matthew McConaughey e Zoe Saldaña attesi a Iseo per il film Positano.

La tappa di oggi interrompe le riprese del film Hollywoodiano Netflixiano Positano (che nonostante il titolo viene girato sul lago di Iseo). Il girato riprenderà domani . Pensate stia scherzando. Invece no. x.com

Positano d’acqua dolce, Netflix e Wildside trasformano il Sebino in un set a cielo apertoIseo, Marone, Tavernola: sono alcune delle location del film di Daniel Roher ambientato nella costiera Amalfitana. Protagonisti della commedia romantica Matthew McConaughey e Zoe Saldaña. E come sempr ... ilgiorno.it

Matthew McConaughey e Zoe Saldaña attesi a Iseo per le riprese del film PositanoLa mattinata di ieri, 26 maggio 2026, ha visto Iseo, in provincia di Brescia, tramutarsi in un set cinematografico a cielo aperto per l’avvio delle riprese di una nuova produzione internazionale firma ... tg24.sky.it