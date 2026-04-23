A Iseo, sul lago, si stanno svolgendo le riprese del film intitolato “Positano”. La produzione internazionale coinvolge attori come Matthew McConaughey e Zoe Saldana, oltre al regista canadese Roher. Le scene sono state girate anche in altre località del Sebino, come il Bresciano, la Bergamasca e la provincia di Napoli, inclusa la costiera amalfitana. La lavorazione è iniziata nelle ultime settimane e proseguirà nelle aree interessate.

Iseo (Brescia), 23 aprile 2026 – Con altre località del Sebino, Iseo sarà tra i luoghi protagonisti di “Positano“, produzione internazionale le cui scene saranno girate tra il Bresciano, la Bergamasca e la provincia di Napoli, con la costiera amalfitana. All’ oratorio San Giovanni Bosco, al centro del paese, migliaia di persone stanno cercando di farsi scegliere come comparse per le scene che saranno girate sulle rive del lago a fine maggio. La riservatezza è totale e dalla produzione e chi fa le selezioni non emergono dettagli. https:www.ilgiorno.itmonza-brianzacronacaalla-conquista-di-hollywood-da-de01f614 Il 27 maggio, però, il centro storico di Iseo sarà completamente chiuso e nessuno potrà accedere per alcune ore.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Iseo, all’oratorio ci sono le star di Hollywood. Sul lago si gira il film “Positano“ con McConaughey, Saldana e il regista canadese Roher

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