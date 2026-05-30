L'allenatore ha preso atto che il rinnovo contrattuale con il giocatore non si realizzerà. La trattativa tra le parti non ha portato a un accordo e non ci sono segnali di una revisione imminente. La decisione definitiva sulla questione sembra essere stata comunicata ufficialmente, segnando una fase senza possibilità di ulteriori negoziati. La squadra continuerà la stagione senza il prolungamento del contratto, mentre si attendono eventuali aggiornamenti sui piani futuri del calciatore.

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© Juventusnews24.com - Rinnovo Vlahovic, Spalletti inizia a metabolizzare la fumata nera: ha capito una cosa

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