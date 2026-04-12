Condò non ha dubbi | Con Spalletti la Juve è tornata a pianificare e costruire un progetto Il rinnovo di Vlahovic dipende da una cosa

Il giornalista ha commentato il ritorno alla pianificazione della Juventus con l’arrivo di Spalletti, sottolineando il suo ruolo nel rinnovamento del progetto sportivo. Ha parlato anche del rinnovo di Vlahovic, spiegando che la decisione dipende da un aspetto specifico. Durante un’intervista a Sky Sport, ha analizzato la situazione attuale della squadra e le dinamiche che influenzano le scelte di mercato.

di Francesco Spagnolo Condò ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il momento in casa Juventus parlando sia di Spalletti che il rinnovo di Vlahovic. Le ultime. Il dibattito calcistico in casa bianconera si accende in vista degli impegni europei, portando in primo piano le riflessioni dei massimi esperti del settore. In particolare, la lente d’ingrandimento di Paolo Condò si è posata sulle strategie societarie e sulle delicate manovre di mercato che attendono la dirigenza di Torino nei prossimi mesi. Durante il pre-partita, la discussione si è concentrata sul confronto tra i possibili eredi della panchina e la gestione attuale. Con la solita precisione analitica, Condò ha messo a confronto la stabilità dei progetti proposti dai vari candidati.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Condò non ha dubbi: «Con Spalletti la Juve è tornata a pianificare e costruire un progetto. Il rinnovo di Vlahovic dipende da una cosa» Vlahovic Juve, apertura al rinnovo a queste cifre: Dusan ha assicurato una cosa al club. Via libera di SpallettiVlahovic Juve, apertura al rinnovo a queste cifre: Dusan ha assicurato una cosa al club. Leggi anche: Jacobelli non ha dubbi su Spalletti: «La Juve ha fatto bene. Con il rinnovo ha voluto mandare anche un segnale forte» – VIDEO SPALLETTI alla JUVE: le parole a Napoli del 2023 e un discorso di CONTE del 2013