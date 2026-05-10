Dopo aver segnato due gol nel suo rientro da un infortunio, il calciatore ha attirato l’attenzione sulla scena sportiva. La Juventus ha presentato un’offerta ufficiale per il rinnovo del contratto, mentre il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni pubbliche. I dirigenti bianconeri stanno valutando anche l’uso di un possibile jolly per rafforzare la trattativa. La situazione resta sotto osservazione, con incontri programmati tra le parti nei prossimi giorni.

Feeling, complimenti reciproci, nessuna porta chiusa a priori e una volontà comune di provare a prolungare il matrimonio oltre la scadenza fissata tra poco più di 50 giorni. Il secondo, pesantissimo gol consecutivo di Dusan Vlahovic con la maglia della Juve, dopo l’assenza di 5 mesi a causa del grave infortunio muscolare subito a novembre, rilancia la necessità di provare a trovare un accordo con l’entourage del serbo sul rinnovo del contratto. D’altronde, Spalletti ha parlato chiaro: "La società per quello che so io ha tentato di fare e di avere un contatto di questo genere e ci riproverà perché questo mi dicono e io dei miei direttori mi fido", ha detto il tecnico juventino dopo la vittoria di Lecce.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vlahovic-Juve, la partita del rinnovo: l'offerta, le parole e il jolly dei bianconeri

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Vlahovic-Juventus, dal rinnovo all'addio a zero: i possibili scenari | Sky Calcio Club

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