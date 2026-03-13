Juventus Vlahovic sempre più vicino al rinnovo | il serbo dice sì Ma cambiano le cifre del possibile accordo Ultimissime novità

Dopo settimane di trattative, il club bianconero e l’attaccante serbo sono vicini a definire il rinnovo di contratto. Vlahovic ha dato il suo assenso, mentre le cifre dell’accordo sono state modificate rispetto alle prime proposte. Le discussioni proseguono con l’obiettivo di arrivare a una soluzione definitiva nei prossimi giorni.

Arthur svela a sorpresa: «Il mio desiderio è restare al Grêmio ma ho un contratto con la Juventus». La rivelazione Sergio Ramos alimenta le voci di mercato provenienti dalla Spagna: il suo like sui social scatena l'entusiasmo dei tifosi Moggi svela: «Vlahovic anche se volesse restare, non può. Conte? Rimarrà a Napoli. Sulla lotta Champions.» Diretta gol Europa League: Bologna Roma 1-1, che sorpresa nelle gare d'andata degli ottavi di finale! Arthur svela a sorpresa: «Il mio desiderio è restare al Grêmio ma ho un contratto con la Juventus». Rinnovo Vlahovic, accordo diverso rispetto a quello di Yildiz. I dettagli e le cifre del possibile prolungamento del serbodi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic, sarà un accordo diverso rispetto a quello firmato da Yildiz. Raspadori sempre più vicino: ultime novità e cifre dell'accordoI pensieri della Roma, nella serata di ieri, correvano lontano fino al King Abdullah Sports City. Juventus, infortunio Vlahovic, lesione di alto grado alla coscia sinistra: i tempi di recupero Juve, David è sempre più un caso. Se Spalletti deve inventarsi Yildiz centravanti...; Vlahovic, la Juve adesso lo sa e ci riprova. Spunta la data del possibile ritorno in campo; Juve: Vlahovic e Milik ancora in gruppo, la convocazione è vicina; La settimana di Vlahovic: dal possibile ritorno in campo al rinnovo, le ultime sul futuro dell'attaccante della Juventus. Gazzetta - Vlahovic verso il sì alla Juventus: vicino l'accordo per il rinnovo di contratto, i dettagliAumenta la fiducia sul fronte Dusan Vlahovic, il centravanti serbo vuole la Juventus: si lavora per definire il rinnovo, i dettagli sulle cifre e la durata. Juve, cresce l'ottimismo per il rinnovo di VlahovicIn scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione, Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 della nazionale serba, sembra essere più vicino al rinnovo con i bianconeri. Stando a ... Il centrocampista brasiliano #arthur manda chiari segnali alla #juventus: il #gremio riscatterà il suo cartellino #Spinazzola sulla lotta #ChampionsLeague "Roma e Juventus sono superiori, ma…"