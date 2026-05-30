L’ufficio anagrafe di Fiesole è sotto pressione a causa delle numerose richieste di rinnovo della carta d’identità elettronica, in vigore dal 3 agosto. La mole di pratiche ha causato difficoltà operative, evidenziando problemi di gestione. La richiesta di sostituzione del documento cartaceo ha portato il servizio a essere in affanno. Non sono stati comunicati eventuali tempi di attesa o soluzioni temporanee.

Il rinnovo della carta d’identità elettronica (Cie) a Fiesole sta mettendo in difficoltà l’ ufficio anagrafe, a causa delle numerose richieste di sostituzione del documento cartaceo, che dal 3 agosto non sarà più valido. Circa 500 sono quelle ancora da rifare entro la scadenza. Mentre gli appuntamenti già fissati fra giugno e fine agosto sono già 600. Perché l’Anagrafe non si occupa solo di carte d’identità, ma evade pratiche di vario genere. A fare il quadro della situazione è stato l’assessore Andrea Cammelli, in riposta all’interrogazione del consigliere Andrea Bandelli. Sotto accusa c’è la procedura di accesso, che è solo su appuntamento, uno ogni 30 minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rinnovo carta d’identità elettronica. Anagrafe in affanno, la polemica

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Carta dIdentità Elettronica: rinnovo e nuove aperture uffici

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