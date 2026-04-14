Servizi | apertura straordinaria dell’Ufficio anagrafe per la carta d’identità elettronica

Sabato 18 aprile l’Ufficio anagrafe del Comune di Pisa sarà aperto in via straordinaria, dalle 8.30 alle 19.00. La sede interessata è quella della Sesta Porta. Questa apertura si rende necessaria per consentire ai cittadini di ottenere o rinnovare la carta d’identità elettronica senza dover attendere i consueti orari. La decisione riguarda tutta la giornata e si inserisce in un'operazione di potenziamento dei servizi amministrativi.

Pisa, 13 aprile 2026 – È in programma per tutta la giornata di sabato 18 aprile, dalle 8.30 alle 19.00, l’apertura straordinaria dell’Ufficio anagrafe del Comune di Pisa nella sede della Sesta Porta (via C. Battisti, 53). Durante la giornata il servizio funzionerà sia a ingresso libero che su appuntamento e sarà possibile ottenere carte di identità, autentiche e certificati anagrafici, con esclusione delle residenze anagrafiche. “L’apertura straordinaria – spiega l’assessore ai servizi demografici del Comune di Pisa, Amanuel Sikera – è organizzata per facilitare il rilascio e il rinnovo della carta d’identità, soprattutto in vista del periodo estivo, quando aumenta la richiesta legata ai viaggi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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